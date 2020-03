Inge Rock-coaches helpen mensen gratis in onzekere tijden Vanessa Dekeyzer

30 maart 2020

13u21 1 Tienen Corona heeft ons leven drastisch veranderd. Heel wat mensen zitten met heel veel vragen en zijn ongerust. Coach Inge Rock lanceert daarom een platform om mensen te verbinden en solidair te zijn.

“Door de situatie waar we allemaal in terecht zijn gekomen, worden mensen ontzettend uitgedaagd en leven ze vaak met angst en stress. Als coaches willen we er zijn voor mensen en ervoor zorgen dat we er samen door kunnen”, zegt Inge Rock, die de Inge Rock Academy leidt. “Onze coaches verwelkomen iedereen op het People for People webinar platform van 10 uur ’s morgens tot 21 uur ’s avonds, elke dag, zolang het nodig is. Mensen die alleen zijn, kunnen een babbeltje slaan, mensen kunnen er terecht met vragen over mindset en lifestyle, ze kunnen er chatten en de coaches geven teachings over allerhande onderwerpen zoals angst, zelfvertrouwen, opvoeding, relaties, ondernemerschap, job en carrière, voeding en beweging.”

Twee kilo kwijt

Het platform is intussen in werking. “We krijgen heel wat vragen binnen. Zo was er iemand die twee kilo kwijt was sinds de quarantaine omdat ze gek wordt van de stress. Wij geven dan tips om weer rust te creëren. Heel wat mensen zijn duidelijk ook bang. Hoe komen ze hierdoor en wat staat hen nog te wachten. Wij proberen met onze coaches hulp te bieden”, aldus Inge.

Mensen kunnen zich gratis inschrijven op de homepage van ingerock.be. Op deze homepage vinden mensen ook de agenda van de webinars met de onderwerpen en de namen van de coaches die ze geven. Ieder uur komt er een andere coach met een nieuw onderwerp aan bod.