Infomarkt ‘Tienen Transformeert’ Kristien Bollen

03 februari 2020

17u46 0 Tienen De stad Tienen heeft haar beleidsplan ‘2020-2025' klaar. Onder de titel ‘Tienen transformeert’ gaat de stad de komende jaren tien uitdagingen aan op verschillende vlakken. Graag geeft men de inwoners meer toelichting tijdens een infomarkt op woensdag 19 februari .

Tijdens de infomarkt krijg je toelichting bij de beleidsdoelstellingen van de stad. Je kan er ideeën opdoen voor je buurt, toelichting vragen bij de initiatieven die gepland zijn en van gedachten wisselen met de mensen die de plannen in de praktijk zullen omzetten. Rond de thema’s Mooie, nette en groene stad; Fijn en kwaliteitsvol wonen; Duurzaam Tienen; Iedereen thuis in Tienen, Vrije tijd voor elk wat wils; Tienen in de kijker; Verkeersveilig en leefbaar Tienen; Komaf maken met overlast en onveiligheid; Kansen voor iedereen en Actief beleid voor lokale economie, wordt er een infostand voorzien.

Ideeën smeden met andere stadsgenoten

De leerlingen van de Academie Regio Tienen zorgen voor muzikale intermezzo’s en onze cartoonist schetst jouw toekomstportret. Bij een natje en een typisch Tiens droogje kan je een praatje slaan of mee ideeën smeden met andere stadsgenoten. Iedereen is doorlopend welkom van 16 tot 20 uur in het Vrijetijdscentrum op het Sint-Jorisplein in Tienen.

Workshop voor kinderen

Een kindvriendelijk beleid wordt hoog in het vaandel gedragen. Daarom is voor het jongste publiek van 14 tot 16 uur de leuke doe-workshop ‘Transformeer je stad’ voorzien. Deze workshop is geschikt voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Inschrijven is niet nodig.