Info- en ledennamiddag 50+ sportelclub Kristien Bollen

06 januari 2020

22u23 0 Tienen Vandaag kan je als actieve 50-plusser bijna dagelijks de benen strekken in Tienen dankzij de 50 + Sportelclub. Op donderdag 9 januari organiseert de sportdienst een info- en ledennamiddag in het sportcentrum Houtemveld in Tienen voor al wie meer wil weten over de activiteiten.

In 2019 waren er 687 50-plussers aangesloten bij de 50 + Sportelclub. Hoewel de club zich in eerste instantie vooral naar de leeftijdscategorie van 50- tot 75-jarigen richt, zijn ook jongere en oudere deelnemers welkom. De gemiddelde leeftijd van de leden is 68 jaar.

De sportdienst van de stad Tienen staat in voor de overkoepelende organisatie van het aanbod van de 50 + Sportelclub. Voor slechts 10 euro per jaar wordt men lid en is men automatisch verzekerd. Daarnaast moet er voor sommige activiteiten een beperkt deelnamegeld betaald worden. Men kiest zelf wanneer en aan welke activiteiten men deelneemt. Een keertje overslaan kan (met uitzondering van de tai chi en het spinnen) geen kwaad, want betalen moet enkel bij deelname aan een activiteit.

Voor ieder wat wils

De 50 + Sportelclub streeft naar een verantwoord, gezond en aangepast sportaanbod. In de club zijn plezierbeleving, sociale contacten en gezond bewegen op eigen niveau belangrijk. Momenteel organiseert de 50 + Sportelclub onderhoudsgymnastiek, aquagym, lessen spierkracht, dans, tai chi chuan, fietsen, yoga, netbal, badminton, wandelen en spinning. Dit altijd onder toezicht van ervaren lesgevers en begeleiders. Verder plant de club jaarlijks een sportvakantie in Nieuwpoort en een ledenfeest.

Op donderdag 9 januari kan iedereen kennismaken met de vrijwilligers en monitoren achter de organisatie tijdens een info- en ledennamiddag van 13 tot 17 uur in het sportcentrum Houtemveld. Wie ter plaatse zijn aansluitingsformulier afgeeft en het lidgeld betaalt, krijgt onmiddellijk een lidkaart én een gratis drankje. De fietsers ontvangen de fietsbrochure.

50-plussers die overwegen om aan sport te doen, vinden op www.tienen.be/sport een overzicht van alle sportverenigingen die in Tienen een aanbod hebben voor deze leeftijdscategorie. Meer info krijgt men ook bij de sportdienst.

Praktisch

Donderdag 9 januari van 13 tot 17 uur. Cafetaria sportcentrum Houtemveld, Sporthalstraat 12 in Tienen. Toegang gratis. Info: sportdienst stad Tienen, Reizigersstraat 81 in Tienen, tel 016 80 48 88, sport@tienen.be