Inbrekers zetten het op lopen door alarm Kristien Bollen

13 september 2019

19u09 0

In de cafetaria op het Vianderdomein in Tienen probeerden dieven deze voormiddag rond 9.35 uur in te breken. De daders forceerden een houten deur van de berging. Hierdoor trad et inbraakalarm in werking en namen de daders de vlucht nog voor ze de zaak konden doorzoeken.