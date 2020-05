Inbrekers stelen werkmateriaal uit woning Kristien Bollen

04 mei 2020

De eigenaars van een woning in de Wijnmeerstraat in Tienen stelde zondagnamiddag rond 14.30 uur vast dat dieven ingebroken hadden. De daders konden uit de woning , die men volop aan het renoveren is, allerhande werkmateriaal en elektriciteitskabels stelen. De politie die de feiten vast stelde, opende een onderzoek naar de mogelijke daders.