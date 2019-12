Inbrekers stelen juwelen Kristien Bollen

25 december 2019

Bewoners van een huis op de Astridvest in Tienen stelden bij hun thuiskomst dinsdag rond 1.40 uur vast dat dieven ingebroken hadden. In de gang en slaapkamer was er wanorde gesticht, de ruit van de achterdeur was ingeslagen. Door de wanorde die de daders achter lieten, is het niet meteen duidelijk wat er precies allemaal gestolen is. Op het eerste zicht verdwenen wel de juwelen.