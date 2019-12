Inbrekers stelen handtas en cash geld Kristien Bollen

04 december 2019

In de Torenstraat in Tienen werd deze ochtend rond 5.45 uur een bewoonster gewekt door vreemd lawaai. Toen ze poolshoogte ging nemen, zag ze de voordeur open staan waarop ze vanuit een veilige plek in de woning de politie alarmeerde. Ter plaatse konden de agenten geen verdachten meer aantreffen, wel bleken kasten en lades in de woonruimte, keuken en gang doorzocht. Uit de woning bleek de handtas van de dame en cash geld te zijn gestolen. De politie opende een onderzoek naar de daders.