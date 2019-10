Inbrekers stelen gouden horloge Kristien Bollen

25 oktober 2019

Bewoners van een huis in de Bloemenstraat in Tienen stelde bij hun thuiskomst donderdagvoormiddag rond 9.45, na een korte afwezigheid van nog geen uurtje, vast dat dieven ingebroken hadden. De daders konden de woning binnen . dringen via een achterdeur en doorzochten het huis volledig. De totale omvang van de buit is nog niet geweten, wel verdween alvast een gouden horloge. De politie die ter plaatse kwam voor de nodige vaststellingen, opende een onderzoek naar de mogelijke daders.