Inbrekers stelen drie suikerwafels Kristien Bollen

30 augustus 2019

18u03 3

In het Polderke in de Pastorijstraat in Tienen stelde men donderdagochtend rond 8.20 uur vast dat dieven ingebroken hadden. Ook de aanpalende Chirolokalen werden doorzocht. Uit de kantine verdwenen drie suikerwafels. Van de dieven ontbreekt voorlopig wel elk spoor. Het technisch labo kwam ter plaatse voor opnames van een schoeiselspoor.