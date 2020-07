Inbrekers slaan toe in leegstaande woning Kristien Bollen

10 juli 2020

17u40

De eigenaar van een woning in Groot Overlaar in Tienen heeft donderdagvoormiddag rond 9.30 uur vastgesteld dat dieven ingebroken hadden. De daders sloegen een raampje van de keuken in om de woning binnen te dringen. Het tijdelijke onbewoonde huis werd doorzocht, toch bleek er op het eerste gezicht niets te zijn gestolen.