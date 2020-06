Inbrekers slaan raam stuk Kristien Bollen

05 juni 2020

Bewoners van een huis in de Houtemstraat in Tienen stelden bij hun thuiskomst donderdag rond 19.30 uur vast dat dieven ingebroken hadden. De daders sloegen een raam aan de achterzijde stuk om de woning binnen te dringen. Verschillende kamers werden grondig doorzocht, kasten werden open gemaakt. Door de wanorde was het niet meteen duidelijk wat er precies gestolen werd. Het technisch labo kwam ter plaatse voor de nodige sporenopname. De lokale politie opende een onderzoek naar de mogelijke daders.