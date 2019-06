Inbrekers slaan op vlucht door alarm Kristien Bollen

18 juni 2019

Bewoners van een huis in de Konijnenbergstraat in Goetsenhoven bij Tienen werden dinsdagochtend rond 4.40 uur opgeschrikt door het inbraakalarm. Inbrekers forceerden een poortje aan de achterzijde van de woning, waardoor het alarm in werking trad en de dieven noodgedwongen de vlucht namen.