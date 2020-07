Inbrekers slaan op twee plaatsen toe maar raken nergens binnen Kristien Bollen

15 juli 2020

Bewoners van een huis in de Torenstraat in Tienen stelde woensdag rond 8.30 vast dat dieven getracht hadden in te breken in het tuinhuis. Dat vertoonde braakschade maar de daders raakten niet binnen. Ook in Park Nieuwenhoven stelde woensdagochtend rond 8 uur vast dat in de kelderruimte getracht werd in te breken maar ook hier raakten daders de bergruimte binnen. De politie werd ter plaatse gevraagd voor de vaststellingen.