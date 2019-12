Inbrekers raken woning niet binnen Kristien Bollen

13 december 2019

17u44 0

In de Hoveniersstraat in Tienen stelde bewoners vrijdagmiddag rond 12 uur vast dat dieven getracht hadden in te breken. Een deur aan de achterzijde van de woning vertoonde verschillende braaksporen, doch raakten de inbrekers de woning niet binnen.