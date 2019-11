Inbrekers ontkomen aan 12 politiepatrouilles, helikopter én speurhond Kristien Bollen

31 oktober 2019

17u02 65 Tienen De bewoners van een huis aan de Grote Steenweg in Eliksem bij Landen alarmeerden woensdagavond rond 18.50 uur de politie toen ze drie verdachten rond hun woning hadden opgemerkt. Ze konden de nummerplaat doorspelen aan de politie. Politiepatrouilles in de buurt merkten de verdachte wagen op toen die aan hoge snelheid de vlucht nam in de richting van Wange via veldwegen. Helaas speelde politie het spoor kwijt.

Later op de avond rond 19.40 uur werd de bewuste wagen, een grijze Peugot Break die eerder in Verviers bleek gestolen te zijn, opgemerkt op een oprit van een woning in de Oplinterstraat in Wommersom (Linter). De verdachten hadden zich uit de voeten gemaakt. Politie hield een discrete observatie op de bewuste wagen, maar geen van de verdachten kwam opdagen.

Intussen waren verschillende politiepatrouilles uit de omliggende politiezones naar de regio afgezakt, op zoek naar de gestolen VW Polo. Met succes, want die werd wat later opgemerkt op de Invalsweg in de richting van de snelweg in Tienen. Plots week de wagen uit naar de rechterberm, waar die stopte. De drie verdachten lieten het voertuig achter, doken het veld in en namen te voet de vlucht. Een twaalftal politiepatrouilles omsingelden de velden tussen de Invalsweg, Overlaar en Rommersom (Hoegaarden) en de snelweg. Daarbij kregen ze directe luchtsteun van de federale politie die een helikopter inzette én een speurhond. De hond kon in eerste instantie een spoor oppikken, maar dat liep helaas dood. Ook de helikopter kon geen verdachten meer in de buurt aantreffen.