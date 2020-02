Inbrekers klimmen over tuindraad en forceren deur, maar maken geen buit Kristien Bollen

04 februari 2020

Een bewoner van een huis aan de Wulmersumsesteenweg in Tienen stelde maandag rond 10.45 uur vast dat dieven ingebroken hadden. De daders forceerden een deur aan de achterzijde om de woning binnen te dringen. In de tuin bleek de afsluitingsdraad omgeplooid te zijn wat erop wijst dat de dieven via de achterliggende velden kwamen. Op het eerste zicht bleek er niets uit de woning te zijn gestolen.