Kristien Bollen

29 november 2019

16u26

Bewoners van een huis in Nieuw Overlaar in Tienen stelden bij hun thuiskomst donderdagnamiddag rond 14.30 uur vast dat dieven ingebroken hadden. De daders forceerden de achterdeur dor middel van een koevoet om de woning binnen te dringen. Elke ruimte van het huis op bovenverdieping en gelijkvloers werd doorzocht en kasten en lades over hoop gehaald. Door de grote wanorde is het niet meteen duidelijk of er iets gestolen is.