Inbrekers halen woning ondersteboven Kristien Bollen

05 mei 2020

In het Merelhof in Tienen zagen buurtbewoners maandagnamiddag rond 17.50 uur enkele onbekenden in de omgeving van een huis waarvan de achterdeur open stond en alarmeerden de politie. De agenten stelden even later vast dat er effectief ingebroken was. Een deur van een veranda en vervolgens een achterdeur van de woning zelf bleken geforceerd. In het huis bleek iedere kamer grondig doorzocht. Kasten en lades werden leeggehaald. Wat er precies uit de woning werd gestolen was door de grote wanorde die de dieven achter lieten, niet meteen duidelijk. De politie die de feiten vast stelde, opende een onderzoek naar de mogelijke daders.