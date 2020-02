Inbrekers dringen huis in aanbouw binnen en drinken fles leeg Kristien Bollen

25 februari 2020

Op de Goossensvest in Tienen merkte een alerte buurtbewoner maandagavond rond 20 uur enkele verdachten op aan een woning en alarmeerde de politie. Bij nazicht met de eigenaar van het huis in aanbouw bleek dat de daders via de kelder waren binnen gedrongen en een fles drank hadden leeggemaakt. Uit de woning zelf bleek niets gestolen. In de buurt werden geen verdachten meer aangetroffen.