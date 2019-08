Inbraak school De Suikerspin vdt

29 augustus 2019

14u44 15

Het schooljaar in basisschool De Suikerspin in Grimde begint in mineur. Onbekenden braken in de nacht van woensdag op donderdag binnen in de school aan de Pastorijstraat en gingen aan de haal met 20 laptops en zeven tablets.

“Mijn kantoor en het secretariaat werden opengebroken”, vertelt directeur Dieter Rodeyns. “Vermoedelijk kwamen de daders via de werf (red. de oude pastorij naast de school wordt verbouwd tot extra klasruimte) en het Polderke op de speelplaats terecht en konden ze zo de school binnen dringen. Uiteraard is dit niet prettig, maar de start van het schooljaar komt niet in gevaar.”