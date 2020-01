In kader van oude verdwijningszaak zoekt parket personen die Marcel Lavalette gekend hebben Kristien Bollen

03 januari 2020

19u38 0

In het kader van een oude verdwijningszaak zijn de speurders op zoek naar personen die Marcel Lavalette gekend hebben.

Hij verdween meer dan 10 jaar geleden. Marcel heeft de Franse nationaliteit en was 41 jaar op het moment van zijn verdwijning. Hij verbleef in Tienen in de periode 2006.

De politie vraagt aan iedereen die contact had met Marcel of die weet waar hij destijds verbleef in Tienen om contact op te nemen met de speurders.

Heeft u meer informatie over deze zaak?

Laat het de politie weten via dit tipformulier van hun website of via het gratis nummer 0800/30 300.