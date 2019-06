Ilse Struys overhandigt cheque aan MM Delacroix Christian Hennuy

05 juni 2019

Op 1 januari 2011 werd Ilse Struys uit Hoegaarden slachtoffer van een verkeersongeval. Ze was al opgegeven door de artsen, maar ze revalideerde traag maar zeker, zo goed dat ze er, ondanks haar beperking, in slaagde te schilderen. Twee jaar geleden overhandigde ze van de opbrengst van haar eerste tentoonstelling, een cheque aan het MM Delacroixinstituut in Tienen, en nu deed ze dat nog eens over.

Ilse organiseerde haar jongste tentoonstelling, een driedaagse in december vorige jaar in het gemeentehuis van Hoegaarden. Ze stelde er 53 werken tentoon, waarvan er 32 verkocht werden. Ze overhandigde nu een cheque van 1500 euro aan Koen Smolders, directeur administratie en logistiek van MM Delacroix. Het Instituut MM Delacroix verleent opvang aan personen met een ernstige en meervoudige handicap, evenals aan personen met een niet aangeboren hersenletsel, zoals Ilse. Directeur Smolders: “Vorige keer hebben we met de gift van Ilse een hangstoel gekocht, die in alle richtingen kan bewegen, voor onze bewoners. Wat we nu gaan kopen weten we nog niet, maar het wordt zeker materiaal om hun levenssfeer te verbeteren”. Waarom Ilse absoluut een gift wilde doen? “Om anderen te helpen die nog minder geluk hadden dan ikzelf”, aldus Ilse. “De kwaliteit van de werken van Ilse verbetert steeds, maar of er nog een volgende tentoonstelling komt, weten we nog niet”, aldus vader Ivan Struys.