Iedereen op wieltjes welkom voor Roller Parade Christian Hennuy

18 juli 2019

De Tiense Skeelerclub RSC Tienen organiseert op zaterdag 3 en zondag 4 augustus een internationale wedstrijd “Sugar Cup” op de skeelerpiste van het Sportcomplex Houtemveld in Tienen. Op zaterdag om 18 uur start, eveneens aan de skeelerpiste, een Roller Parade die door het centrum van Tienen trekt. Iedereen op wieltjes, zoals skeelers, rolschaatsen, skateboarden, BMX en steps, is welkom.

Op zaterdag 3 en zondag 4 augustus organiseert RSC Tienen een internationale wedstrijd op de piste aan het Houtemveld. Bij de masters/liefhebbers telt deze wedstrijd als 3de manche van het BK. De wedstrijden beginnen op beide dagen om 10 uur. Op zaterdag om 18 uur vertrekt aan de skeelerpiste een Rollerparade die door het centrum van Tienen trekt met een leuke muzikale omkadering en de nodige sfeer. Dit gebeurt onder begeleiding van politie en seingevers. Iedereen op wieltjes is welkom, maar verkeersregels moeten gerespecteerd worden. Het gaat om een tochtje van een achttal kilometer. De tocht wordt afgesloten aan de skeelerpiste op het Houtemveld.

Op zondag 4 augustus kunnen de recreanten vanaf 15 uur ook deelnemen aan een wedstrijd op de piste. Inschrijven gebeurt ter plaatse en is kosteloos. In de aanloop naar dit weekend is er trouwens een skeelerkamp op donderdag 1 augustus en vrijdag 2 augustus voor alle recreanten van de club. Info: http://blog.rsc-tienen.be/