Ides Van Nerum hoopt binnenkort zijn lunch- en koffiebar te kunnen openen Vanessa Dekeyzer

07 april 2020

13u45 2 Tienen Ides Van Nerum (28) had in 2020 één groot plan: een lunch-en koffiebar openen in Tienen. Hij gaf zijn job op om zijn droom te realiseren. Maar door het coronavirus kon de geplande opening nu niet plaatsvinden. “Ik hoop dat ik recht heb op de hinderpremie van de overheid.”

NOON zou op 30 maart de deuren openen in de Gilainstraat, maar Ides zal nog even langer geduld moeten hebben. “Zes maanden geleden heb ik mijn job opgezegd om in Tienen een lunch-en koffiebar open te doen met een klein aanbod koude gerechten, soep, dessert, smoothies en verschillende koffies. Ik ben sinds twee maanden het pand aan het renoveren.”

Maar die renovatie, althans de afwerking, ligt als gevolg van de coronacrisis ook stil. “Zo zijn er ook nog enkele leveringen die niet binnenkomen omdat de leveranciers hun deuren ook gesloten hebben”, vertelt Ides. “Die bedrijven zijn natuurlijk grotendeels afhankelijk van de horeca en daarom blijven ze voor onbepaalde tijd toe. Het espressomachine bijvoorbeeld moest vorige week al geïnstalleerd worden. Wanneer dat nu zal gebeuren, kan niemand mij zeggen.”

Hinderpremie

Ides wil nog niet meteen aan een doemscenario denken. “Ik houd de moed er zeker in en kijk met heel veel goesting uit naar gezondere tijden zodat we weer samen kunnen komen met onze vrienden en familie met hopelijk een afspraakje in NOON op het programma. Ik zal in elk geval klaar staan. Wel hoop ik recht te hebben op de hinderpremie van de overheid. Ik heb mijn aanvraag ingediend maar omdat mijn zaak nog niet open was, ligt dit allemaal wat moeilijker. Deze premie zal nodig zijn voor de periode zonder inkomsten maar met uiteraard al verschillende vaste kosten te overbruggen.”