Huiszwaluwen krijgen modderbad op het stadhuis Kristien Bollen

29 juni 2020

16u28 0 Tienen Boven de ingang van het stadhuis werden vorig jaar extra kunstnesten voor huiszwaluwen gehangen. Om de huiszwaluwen toe te laten ook zelf een nest te bouwen, zal de stad op vraag van het netwerk milieu nu ook een modderbadje voorzien op het dak van het stadhuis.

De huiszwaluw vond al langer zijn plekje aan het stadhuis van Tienen. Vorig jaar nog werden er extra kunstnesten gehangen boven de inkomdeur van het gebouw. Maar huiszwaluwen kunnen uiteraard ook zelf een nest bouwen. Modder is hierbij een essentieel element. Door de droogte van de laatste tijd is de grond hard en is er nauwelijks modder te vinden. Het netwerk milieu (de vroegere milieuadviesraad) vroeg de stad daarom een modderbadje te voorzien op het dak van het stadhuis.

De stad Tienen gaat graag in op dit voorstel. Zo hoopt het stadsbestuur dat we nog jaren kunnen genieten van het vrolijke gekwetter van de huiszwaluwen op en rond de Grote Markt.