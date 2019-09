Huis van het Kind lanceert eigen webstek Vanessa Dekeyzer

30 september 2019

11u19 0 Tienen Sinds kort heeft Huis van het Kind Tienen een eigen webpagina op de website van stad Tienen. Hierop vind je een overzicht van activiteiten, vormingen en workshops, uitleg over de werking van Huis van het Kind Tienen en informatie over onder meer het speelpunt. Neem dus zeker een kijkje op www.huisvanhetkindtienen.be.

Huis van het kind Tienen zet zich sinds 2014 in voor alle Tiense gezinnen. Samen met de partnerorganisaties wil deze instantie bouwen aan een goede kindertijd voor alle kinderen en jongeren in Tienen door gezinnen zo goed mogelijk te ondersteunen. Huis van het Kind Tienen was al langer telefonisch, via mail, Facebook en volgens afspraak bereikbaar, maar sinds kort heeft de dienst ook een eigen webstek.

Op de website wordt de dienstverlening van Huis van het Kind Tienen gecentraliseerd. “Hierdoor krijgen gezinnen in één oogopslag een up-to-date overzicht van het huidige aanbod", zegt schepen van Mensen Ine Tombeur (N-VA). “Alle geprogrammeerde workshops, vormingen en activiteiten zijn te vinden in een centrale activiteitenkalender.”

Ook alle info over het speelpunt aan de Aarschotsepoort is op www.huisvanhetkindtienen.be terug te vinden.( Groot)ouders met kinderen jonger dan drie jaar zijn iedere woensdag- en vrijdagvoormiddag welkom op dit speelpunt, dat een warme ontmoetingsplek wil zijn. De regioverpleegkundigen van Kind & Gezin komen hier bovendien twee keer per maand op bezoek. Voor veel ouders is dit de uitgelezen kans om vragen te stellen over de gezondheid of opvoeding van hun zoon of dochter. “Een half jaar na de opening kan er gesteld worden dat het speelpunt succes kent”, aldus schepen Tombeur.

“Huis van het Kind Tienen neemt hoe langer hoe meer een vaste vorm aan. De website is hierbij een stap in de goede richting. We dromen alvast van een fysiek Huis van het Kind waar de deuren open staan en Tiense ouders zonder meer binnen kunnen stappen”, besluit schepen Tombeur.