Horecamonument Jean Ilands (67) van Het Wiel is overleden Vanessa Dekeyzer

12 juni 2019

17u13 0 Tienen Jean Ilands, een icoon in de horecawereld van Tienen, is op amper 67-jarige leeftijd onverwacht overleden. Jean was jarenlang uitbater van café Het Wiel op de Veemarkt. Daarnaast had hij ook café Résumé, eveneens op de Veemarkt. Dat werd overgenomen door Werner Thomas, die het omdoopte tot Den Aflaat.

“Ik heb Jean als collega-caféhouder vele jaren gekend”, zegt Werner. “Het Tiense festival Fiësta del Sol, dat begin jaren 2000 op de Veemarkt opstartte, was zijn paradepaardje. En eigenlijk is Suikerrock ook in café Het Wiel ontstaan.”

“We verliezen de man die verantwoordelijk is voor talloze jeugdherinneringen, ook de mijne”, reageert Walter Kestens, Suikerrock-organisator. “Veel bekende Tienenaars en veel cultuur- en andere projecten zijn de toog van Jean van ’t Wiel gepasseerd. Jean was een groot muziekliefhebber. Hij was misschien wel de grootste Zappa-fan. Iedereen die ooit in Jean’s tijd Het Wiel passeerde kent Zappa.”

We zullen hem missen en zijn vooral dankbaar voor elke Suikerrock-vlam die hij aanwakkerde Walter Kestens

“Lang voor Suikerrock was hij de man om samen met anderen van het toenmalige Hageland Popcenter het ‘Sugar Pop Festival’ in te richten in een tent op de Veemarkt”, weet Walter nog. “Dat was de voorloper van Suikerrock. Mijn interesse is toen gewekt. Later zijn de eerste gesprekken om een nieuwe rockfestival te organiseren, onder impuls van Eddy Poffé, inderdaad gevoerd geweest aan de toog van zijn café. Jean was zoals altijd zeer enthousiast en had hier en over alles ook zijn eigen mening. Hij was in de beginjaren zelfs enkele jaren lid van de vzw Suikerrock. Wanneer er in 1991 gekozen werd om eenmalig Pico Bello te organiseren op Veemarkt i.p.v. Suikerrock op Grote Markt, was hij de bezieler achter het jazz-programma op zaterdag. Met de huidige organisatie was hij niet betrokken en waren er geen organisatorische banden meer, maar nog jaren lang volgde hij de opbouw van Suikerrock op Veemarkt van op ‘zijn’ terras. We zullen hem missen, en zijn vooral dankbaar voor elke Suikerrock-vlam die hij aanwakkerde.”

Longproblemen

Werner zag Jean een maand geleden nog. “Hij reed nog vaak met zijn fiets door de stad. Maar dat kostte hem wel moeite, gezien zijn longproblemen. Niettemin zag hij er nog goed uit. Ik was dan ook geschrokken toen ik het nieuws vernam. Voor mij was Jean een kunstenaar met zijn eigen stijl en zijn eigen geschrift, dat je nog terugvindt in het logo van Het Wiel. Hij was een eigenzinnig man met een visie en met een eigen goesting. Iedereen wist en apprecieerde dat.”

Jean runde jarenlang Het Wiel met zijn vrouw Bernadette, die in 2011 op amper 59-jarige leeftijd overleed. “Zij deed altijd de nachtdienst”, weet Werner. “En Jean, die vond je steevast ’s ochtends op zijn terrasje met een koffie en een ‘boekske’. Dat is het beeld dat veel Tienenaars zullen herkennen. En pas wanneer zijn ‘boekske’ uit was, was hij klaar om de klanten te bedienen.”

Jean, die vond je steevast ’s ochtends op zijn terrasje met een koffie en een ‘boekske’ Werner Thomas

“Jean was samen met Bernadette een begrip in Tienen”, zegt Tiens burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “Voor veel generaties was hun café een vaste afspreekplaats in het weekend. Aan de toog zijn er veel straffe verhalen verteld en is er veel plezier gemaakt. Ik ben er zelfs ooit achter de toog gedoken, toen mijn papa plots binnenkwam (lacht).”

De asverstrooiing vindt plaats op maandag 17 juni om 10 uur op de begraafplaats van Tienen (kant Pollepelstraat). Groeten aan de urne kan op aanstaande vrijdagavond van 19 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum Rummens.