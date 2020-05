Horeca-uitbaters Annemie en John tweemaal getroffen. Toch blijven ze positief: “na regen komt altijd zonneschijn” Vanessa Dekeyzer

20 mei 2020

16u02 0 Tienen Eindelijk was ze er: de langdurige concessie voor de uitbating van de brasserie op het domein Viandra. John Kraanen en Annemie Couvreur konden dus hun ‘Zomers zoet’ verder zetten, maar toen kwam corona. “Ook onze andere horecazaak Het Zwak Moment in hartje Tienen blijft verplicht gesloten. We worden dus twee keer zwaar getroffen.”

In december 2019 lanceerde de stad een oproep naar mogelijke uitbaters voor een horecazaak in het Vianderdomein. De keuze viel op John Kraanen en Annemie Couvreur, in Tienen bekend als de eigenaars van café ‘Het Zwak Moment’. Zij baatten sinds maart vorig jaar een tijdelijke pop-brasserie uit in het Vianderdomein. Op 6 maart kwam het heuglijke nieuws dat de tijdelijke overeenkomst omgezet wordt in een concessieovereenkomst die geldt voor twee jaar en tweemaal met een jaar kan worden verlengd.

John en Annemie konden dromen van een succesvolle lente en zomer. Maar midden maart sloeg het noodlot toe: de horecazaken moesten allemaal sluiten, ook Zomers Zoet en Het Zwak Moment. “Tijdens de paasvakantie wilden we softijs en frisdranken verkopen vanuit de kiosk aan Zomers Zoet, maar het was niet duidelijk aan welke criteria je zaak moest voldoen om ofwel afhaal of verkoop te doen. Ondanks de door ons in acht genomen coronamaatregelen werd ons de verkoop verboden. Hopelijk kunnen we hier alsnog snel van start gaan. En als we, zoals in onze buurlanden, de terrassen als eerste mogen openen, zijn we bij zomers al goed georganiseerd door onze bestelapp. Daarmee kan je contactloos bestellen en betalen.”

Zwarte sneeuw

In Het Zwak Moment zijn John en Annemie op aanraden van The Chef (Jan Schevenels) gestart met take away. “Hiervoor kregen we wel toestemming. Wie graag een lekker gerechtje of een drankje besteld, kan terecht op op onze nieuwe webshop op www.hetzwakmoment.be. Of dit voldoende zal zijn om de crisis te overleven, is nog maar te vraag. We hadden gehoopt dit seizoen de investeringen en de diefstal van vorig jaar weg te werken, maar door de crisis is dit uitgesloten. We zitten uiteraard niet alleen in dit schuitje, veel van onze collega’s zien zwarte sneeuw. We hopen dat niemand moet stoppen en verwachten een reddingsplan voor de horecazaken die verplicht moesten sluiten en nog steeds gesloten zijn. We willen langs deze weg graag dan ook even onze collega’s een hart onder de riem steken met de woorden: na regen komt altijd zonneschijn. Wellicht kunnen we samen met de stad voor elkaar iets betekenen.”