Horeca regio Tienen overhandigt tablets aan het RZ Tienen Vanessa Dekeyzer

05 april 2020

08u20 10 Tienen Horecazaken uit de regio Tienen hebben centjes samen gelegd om tien Samsung tablets aan te kopen bij Nelissen Computer Tienen. Hiermee beantwoorden ze de oproep van het Regionaal Ziekenhuis van Tienen naar tablets om coronapatiënten toch enig contact te laten hebben met familie of vrienden.

Ondanks dat heel wat uitbaters van horecazaken het momenteel moeilijk hebben om te overleven in deze coronatijden, blijven ze positief en slaan ze de handen in elkaar om diegenen, die door de ziekte getroffen zijn, een hart onder de riem te steken. “We hebben al jaren een messengergroep met heel wat horecamensen in”, zegt Werner Goethuys van Traiteur 77. “Toen we de oproep van het ziekenhuis in jullie krant lazen, hebben we meteen het initiatief genomen om deze actie te steunen. De grote respons bij de handelaars was hartverwarmend.”

“Elke patiënt heeft nood aan communicatie met het thuisfront”, klinkt het bij de uitbaters van De Plek, Bar Rolin, Casa Al Parma, Primavera, Bar-Bier, Brasserie Tiens, Café Hoekske, Den aflaat, De Refugie, Esc Signalisatie, Frituur Peggy, Gambrinus, Godison, Kopenhagen, Kouterhof, Kowloon, La Piccolina Cantina, Ma Façon, MA&IN investment, Nelissen Computers, Piccolo, Ristorante Roma, Stek, Street Food, Taverne Grenadier, Theatercafe, Traiteur 77, Tothai, Vitalie, Wolmet, Yvys, Zorba, De Chef, Frituur Lydia, Het Zwak Moment, Grand-Mère, Godison, Café Geladé, Marktcafé en ‘t Molenhuys. “Een moment van vreugde verdrijft veel zorgen. Hopelijk kunnen de tablets daarmee helpen.