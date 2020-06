Horeca kan uitbreiding terras vragen en hoeft geen taks te betalen Vanessa Dekeyzer

02 juni 2020

17u09 5 Tienen Met de heropstart van de cafés en restaurants in het vooruitzicht, geeft de stad Tienen horeca-uitbaters de kans om nu al een aanvraag voor de plaatsing of uitbreiding van een terras in te dienen. “Op die manier kunnen ze, rekening houden met de veilige afstandsregels, hun capaciteit vergroten”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V).

Morgen buigt de nationale veiligheidsraad zich onder meer over de heropening van de horecazaken. Verwacht wordt dat deze vanaf 8 juni zullen kunnen heropenen mits het in acht nemen van een aantal veiligheidsmaatregelen waaronder het bewaren van voldoende afstand tussen de klanten. “Om de heropstart zo vlot mogelijk te laten verlopen, geven we horeca-uitbaters nu al de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor de plaatsing of uitbreiding van een terras op openbaar domein. Zo kunnen ze meer klanten op een veilige afstand ontvangen”, aldus burgemeester Partyka.

Een aanvraag indienen kan via www.tienen.be/aanvraag-terrassen. Het reglement kan geraadpleegd worden op www.tienen.be/reglement-terrassen. Bijkomend keurde de gemeenteraad ook het voorstel goed om de terrassentaks tot nader order op te heffen.