Hoogspanningskabel valt en komt op bedrijfsgebouw terecht Kristien Bollen

19 mei 2020

Tijdens werken op de Hamelendreef in Tienen is deze namiddag een hoogspanningskabel geraakt. Op die kabel zat 70.000 volt. Als bij wonder raakte er niemand gewond. De kabel is wel op het dak van het bedrijf Cuypers Products terechtgekomen waardoor er een vonk is overgesprongen en de lift in het gebouw is stilgevallen. Brandweerlui en politie snelden ter plaatse. Het gebouw werd uit veiligheidsmaatregelen ontruimd en de Hamelendreef werd voor alle verkeer afgesloten. Netbeheerder Elia is ter plaatse om het te herstellen en de kabel weer op te hangen.