Hoog bezoek uit het Europees Parlement aan De Toverwijzer Vanessa Dekeyzer

05 december 2019

17u15 9 Tienen Het Duitse Europees parlementslid Helmut Geuking bezocht donderdag de Tiense methodeschool De Toverwijzer. Hij wilde graag meer leren over de innovatieve aanpak en methodes van deze school in Grimde.

Al in 2008 benadrukte de Europese Unie de cruciale rol van leraren en de leeromgeving bij het voeden en ondersteunen van het creatieve potentieel van ieder kind. Helmut Geuking is sinds lang vragende partij voor een grondige hervorming van het Duitse onderwijssysteem en herinnert aan het VN-Kinderrechtenverdrag op zijn 30ste verjaardag: het verdrag verklaart dat kinderen recht hebben op het best mogelijke onderwijs om zo hun volledige potentieel te kunnen realiseren en om uitgerust te zijn voor een verantwoordelijk leven binnen een vrije samenleving.

De Toverwijzer plaatst het algemene welzijn van kinderen, leerkrachten en ouders centraal in haar manier van lesgeven. “Wij zien het begeleiden en ondersteunen van kinderen om hun natuurlijke en unieke potentieel te ontplooien als een primaire taak en doel van onderwijs”, zo verklaart coördinator An Soontjens. “Alleen wanneer zij zelfbewust zijn, vertrouwen in de anderen hebben en zichzelf ontwikkelen, kunnen de leerlingen opgroeien tot veerkrachtige, creatieve en goed gewortelde jongeren, met het nodige solidariteitsgevoel, om zo hun talenten en vaardigheden uit te dragen in onze steeds complexere en veeleisende samenleving.”

De school werd pas drie jaar geleden opgericht, maar kende al een groot succes en groeit snel. “We zijn ervan overtuigd dat we moeten vasthouden aan fundamentele waarden, maar ook mee moet evolueren op basis van wetenschappelijk onderzoek”, klinkt het. De school is daarom lid van de European Parents’ Association, betrokken bij praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek over stressregulatie bij de UCLL en wisselt ook actief kennis uit met Silviva, de Zwitserse stichting voor outdoor teaching en de Franse transitieschool La Chrysalide. Bij de recente doorlichting kreeg de school een zeer goed resultaat voor haar innovatieve karakter en participatieprocessen.

De kinderen mochten vragen stellen aan parlementslid Geuking, die aan het einde van zijn bezoek nog een verrassing had. Hij mocht de cheque van Rode Neuzen Dag, van alle acties die de school gedaan had, overhandigen. En hij deed er nog een duit uit eigen zak bij, zodat de totale opbrengst op 1.500 euro kwam.