Hoofdpiet is dan toch geen dief Kristien Bollen

09 december 2019

Voor de kinderen van de vrije basisschool Vroenhof in Kumtich was het vrijdag op zes december weer uitkijken naar de komst van de Sint. Helaas bleek de Hoofdpiet vermist en stond de Sint er troosteloos bij. Even later arriveerde de politie met Hoofdpiet in de boeien geslagen. De agenten hadden de dief betrapt in de naburige Delhaize. Daar was de Hoofdpiet binnengebroken en was er mandarijntjes gaan stelen. Hoofdpiet schreeuwde echter zijn onschuld uit. Hij was er helemaal niets gaan stelen; de mandarijntjes waren op en hij wilde er toch absoluut aan de brave kindjes kunnen geven. Hij had hiervoor ook netjes een envelop met het nodige geld achter gelaten in de winkel. Toen politie dit nieuws kon bevestigen, moesten de agenten met schaamrood op de wangen Hoofdpiet laten gaan. De Sint was opgelucht omdat zijn Hoofdpiet toch geen dief is en de kindjes waren blij met de mandarijntjes.