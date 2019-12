Hold-up in Colruyt Tienen: duo gewapend met kruisboog en mes aan de haal met kassa Kristien Bollen

07 december 2019

15u26 271 Tienen Twee gemaskerde en gewapende mannen drongen vrijdagavond rond sluitingstijd de Colruyt aan de Zijdelingsestraat in Tienen binnen en bedreigden personeel en klanten. Het duo eiste het geld op en kon de kassa leeghalen waarop ze de vlucht namen. Dankzij het alerte personeel én getuigen kon politie aan de hand van beschrijving én de nummerplaat wat later de vluchtwagen opmerken in de richting van Sint-Truiden. Na een achtervolging kon politie de wagen klemrijden waarop de daders nog te voet de vlucht namen. Eén van de overvallers kon bij de kraag gevat worden.

De feiten gebeurde dus net voor 21 uur op het ogenblik dat er nog mensen aan de kassa hun boodschappen aan het afrekenen waren. Twee mannen met een bivakmuts over het hoofd waarvan één gewapend met een kruisboog en de andere met een groot mes eisten meteen geld van het personeel. Blijkbaar ging het niet snel genoeg en een van de overvallers wrikte met het grote mes een kassa open. Daarop gristen ze de kassalade met het geld er uit en namen de vlucht. Enkele alerte personeelsleden én klanten renden het duo achterna en konden zo het type wagen én nummerplaat noteren waarmee het duo de vlucht nam.

Doodlopende straat

De gealarmeerde politie snelde naar het warenhuis én andere patrouilleploegen hielden intussen de uitvalswegen in het oog, dat in samenspraak met de technologie van de ANPR-camera’s. Dat leverde al snel resultaat op en de vluchtwagen van het duo werd opgemerkt in de rijrichting van Sint-Truiden waarop de politie de achtervolging inzette. Helaas hadden de boefjes de buurt niet echt helemaal goed verkend.... in Ziekeren bij Sint-Truiden reden ze zichzelf zowat vast in een doodlopende straat. Eenmaal de overvallers dit doorhadden namen ze te voet de vlucht en enkele agenten konden één van hen, een 47-jarige man uit Hoesselt, bij de kraag vatten. De man, die geen onbekende is voor het gerecht, werd verhoord.

De verdachte die de politie bij de kraag kon vatten, erkende echter elke betrokkenheid. Ook al werden in de wagen en in de buurt ervan de wapens, bivakmutsen en ander spullen die bij de overval gebruikt werden aangetroffen, bleef die tot nu toe staalhard alle feiten en betrokkenheid ontkennen.

Geen gewonden

Bij de overval raakte gelukkig niemand gewond. Politie en parket voerden het verdere onderzoek en speuren de andere verdachte op, mede aan de hand van de bewakingsbeelden van het warenhuis.

Op de Veemarkt in het centrum van de stad, was er donderdagavond ook al een gewapende overval. Daar bedreigden net voor sluiting rond 23 uur drie gemaskerde mannen elk gewapend met een pistool de uitbater en twee klanten. De daders konden ongeveer een drieduizend euro cash buit maken, maar ook hier kon de politie na een achtervolging de daders klemrijden en effectief één van hen (een man uit Hoei) bij de kraag vatten.

Toeval dat er op twee dagen in dezelfde stad een gewapende overval is? “Jawel” reageert burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “Het is helemaal geen toeval dat er telkens daders bij de kraag gevat worden. Dit is echter allemaal pui werk van onze politiediensten. Zo zie je maar dat de politiehervorming (samensmelting van de PZ Tienen-Hoegaarden en de PZ Lan (Landen-Linter-Zoutleeuw) zijn vruchten afwerpt. Criminaliteit is nu eenmaal grensoverschreidend. De zone kan hierin beter op inspelen en ook investeringen zoals de ANPR-camera’s bewijzen hun dienst. De boodschap aan de boefjes is dan ook : denk maar tweemaal na, want hier word je gepakt!” aldus de burgemeester.