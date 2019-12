Hold-up Colruyt : tweede gewapende overval op evenveel dagen in Tienen Kristien Bollen

07 december 2019

Twee gemaskerde en gewapende mannen drongen vrijdagavond rond sluitingstijd de Colruyt aan de Zijdelingsestraat in Tienen binnen. Het duo eiste het geld op en konden de kassa leeghalen waarop ze de vlucht namen. Dankzij het alerte personeel én getuigen kon politie aan de hand van beschrijving én de nummerplaat wat later de vluchtwagen opmerken in de richting van Sint-Truiden. Na een achtervolging kon politie de wagen klemrijden waarop de daders nog te voet de vlucht namen. Eén van de overvallers kon bij de kraag gevat worden.

Bij de overval raakte gelukkig niemand gewond. Politie en parket voerden het verdere onderzoek en speuren de andere verdachte op.

Op de Veemarkt in het centrum van de stad, was er donderdagavond ook al een gewapende overval. Daar bedreigden net voor sluiting rond 23 uur drie gemaskerde mannen elk gewapend met een pistool de uitbater en twee klanten. De daders konden ongeveer een drieduizend euro cash buit maken maar ook hier kon politie na een achtervolging de daders klemrijden en effectief één van hen (een man uit Hoei) bij de kraag vatten.