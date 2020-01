Hoe ziet Tienen er in cijfers uit? Vanessa Dekeyzer

29 januari 2020

16u12 0 Tienen Fans van statistieken en cijfers over de stad Tienen kunnen hun hartje ophalen. Sinds een tijdje is tienen.incijfers.be beschikbaar om alle bestaande data over Tienen en haar inwoners te raadplegen. Je kan er alle statistieken vinden over bewoners, economie, gemeentefinanciën, veiligheid en veel meer.

“De tool kan een startpunt vormen om discussies over Tienen te onderbouwen met op statistische gegevens en feiten gestoelde argumenten”, aldus schepen Gijsbrecht Huts (N-VA). “Je kan er bijvoorbeeld vergelijkingen maken met andere gemeenten, de hele provincie Vlaams-Brabant, een gewest of bestuurlijk arrondissement. Zo kan men er ontdekken dat volgens een wetenschappelijke prognose Tienen in 2035 maar liefst 38.558 inwoners zou kunnen tellen, waaruit blijkt dat de stad sneller groeit dan andere steden van eenzelfde grootte. Of dat 16 procent van de Tiense gezinnen beschikt over een elektrische fiets en dat Tienen een stijging van 3,5 procent kende in het aantal actieve ondernemingen in 2017 ten opzichte van 2016.”