Hoe reageert het Hageland op de coronacrisis? DDH/VDT/KBG

13 maart 2020

17u11 3

Handelszaken proberen verlies op zaterdag op te vangen

“We hebben akte genomen van de strenge maatregelen die de Federale Overheid genomen heeft ter bestrijding van het coronavirus. We zijn dus ook verplicht om onze winkel te sluiten tijdens het weekend. Dat betekent dat er niet alleen een aantal zaterdagen maar ook twee aangekondigde open zondagen in het water vallen”, zegt Bart Debbaut van De Gouden Schaar in Tienen. “Om één en ander te kunnen compenseren hebben we daarom beslist om de winkel elke maandag te openen en op vrijdagavond 20 maart een laatavondopening te organiseren tot 20 uur. Tenslotte kennen we een korting toe van tien procent op de hele collectie tot en met 3 april. We hopen op die manier het verlies zo goed mogelijk te kunnen opvangen."

Restaurants schakelen over op afhaal en cafés proberen nog massaal klanten te lokken

Om niet volledig drie weken zonder inkomsten te vallen, schakelen heel wat restaurants over op afhaal-modus. Onder meer de Godison in Goetsenhoven lanceerde vrijdag een oproep naar de klanten. “Had u gereserveerd voor nu zaterdag of zondag? Dan zou het ons plezieren als u vandaag alsnog wil komen. Bijkomend zullen we morgen uitzonderlijk ‘Godison Take-Away’ gerechtjes leveren aan huis in de hoop om zo nog iets van onze aankopen te recupereren. Wij zorgen voor een gratis extraatje.’ In Bar Rolin op de Grote Markt van Tienen is iedereen tot middernacht welkom om de stock te helpen verminderen. De hele dag is Stella van de biertank aan 1 euro te verkrijgen.

Scholen in de weer om noodopvang te creëren

De VIA scholengroep in Tienen blijft tot en met 3 april opvang verzekeren voor leerlingen tot 14 jaar op alle schooldagen van 8 tot 15.30 uur en op woensdag van 8 tot 12 uur. Er worden ook concrete afspraken gemaakt met betrekking tot de schoolwerking. De opvang wordt prioritair voorzien voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De school vraagt aan de ouders uitdrukkelijk om enkel een beroep te doen op de noodopvang als er geen andere oplossing is. Over de schoolwerking zal spoedig gecommuniceerd worden door de directeurs van de verschillende graden. De school vraagt alleszins aan de leerlingen om dagelijks smartschool te bekijken. Alle communicatie zal via dit platform verlopen.

“De afwezigheden lagen in de lijn van de afgelopen dagen. We zien geen spectaculaire toename als gevolg van de nieuwe maatregelen. Ondanks een aantal vervangingen hebben de meeste leerlingen vandaag gewoon les gehad”, zegt algemeen directeur Tom Sevenants.

In de stedelijke scholen SIMA, SIBA, De Brug, Elzenhof en Knipoog in Aarschot wordt ook noodopvang voorzien. Ook hier vraagt men ouders uitdrukkelijk om hun kind alleen naar de noodopvang in de school te laten komen als ze geen andere oplossing hebben. De stedelijke scholen Knipoog, Elzenhof en De Brug schorsen ook hun leerlingenvervoer en De Brug en Knipoog bieden geen middagmalen aan. Ook het Sint-Jozefscollege zal communiceren via Smartschool.

In Tielt-Winge organiseren de basisscholen een kinderopvang. Het lokaal bestuur volgt hen daarin en organiseert de voor- en naschoolse opvang in de zogenaamde “IBO Sjokotof”. De private crèches blijven ook open en de groepsopvang “Elfenhuisje” sluit evenmin de deuren.

In Diest blijft ook de kinderopvang “‘t Kevertje” open.

Al dan niet afgelaste en uitgestelde evenementen in de regio

Het open-deur weekend van “Het Keramiekatelier” dit weekend gaat niet door en wordt uitgesteld tot een latere datum. De workshops daarentegen worden niet uitgesteld en gaan door tijdens weekdagen en in het weekend. Het winkeltje, waar de hobbyisten hun spullen kunnen kopen, is open tijdens weekdagen maar alleen op afspraak. Bellen naar uitbaatster Nancy doe je op het nummer 0473/62.99.42

Het Belgisch kampioenschap van de zes uren loop in Aarschot op 13 april gaat voorlopig door. De veiligheidsraad buigt zich opnieuw over de situatie op 3 april en de organisatie volgt de situatie ook op de voet.

De zwerfvuilactie in Bekkevoort wordt verplaatst naar een latere datum maar die van Tielt-Winge dit weekend gaat door. Daar blijft ook de kinderkribbe open.

De gemeenteraad en de raad van maatschappelijk welzijn in Diest vergadert op 23 maart achter gesloten deuren. De stad streamt de gemeenteraadszitting ook niet.

Politie vraagt burgers niet-dringende aangiftes uit te stellen en sluit wijkkantoren

Politiezone Getevallei (Tienen - Hoegaarden - Linter - Landen- Zoutleeuw) neemt extra maatregelen om personeelsleden maar ook burgers te beschermen en om toch nog een maximale dienstverlening te kunnen blijven garanderen. De wijkkantoren van Linter, Zoutleeuw en Hoegaarden zullen vanaf maandag gesloten zijn tot en met 3 april. Er kan evenwel steeds telefonisch een afspraak worden gemaakt om dringende aangiftes te komen doen. De centrale onthalen in Landen en Tienen blijven open volgens de normale openingsuren. Er wordt wel gevraagd aan de burgers om enkel langs te komen voor dringende aangiftes. Voor niet dringende aangiftes wordt er gevraagd om telefonisch een afspraak te maken. Meer info hierover vind je hier.

Ook de PZ Hageland (Bekkevoort - Tielt-Winge - Glabbeek - Kortenaken -Geetbets) vraagt aan de burgers om een optimale dienstverlening te kunnen blijven garanderen en om de gezondheid van de burger maximaal te beschermen, om niet dringende aangiftes uit te stellen tot een later tijdstip of om een telefonische afspraak te maken. Indien je twijfelt over de ernst van je aangifte, kan je op werkdagen tussen 7 en 19 uur telefonisch bij hun medewerkers terecht op 013/350350 of steeds via e-mail op pz.hageland@police.belgium.eu