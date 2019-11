Ho-ho-ho, dit zijn de 12 leukste kerstmarkten van Vlaams-Brabant volgens onze redactie Vanessa Dekeyzer Jelle Couder Esther De Leebeeck Margo Koekoekx en Bart Kerckhoven

22 november 2019

08u14 0 Tienen Haal je foute kersttrui uit de kast, want het kerstmarktseizoen staat weer voor de deur. Rudolf en de kerstman hebben de jenever al klaar gezet op deze twaalf originele kerstmarkten in Vlaams-Brabant en Brussel.

1. Wintermagie in Tienen

Op de Grote Markt opent op 6 december het winterschaatsdorp met grote ijspiste, eet-en drankstandjes, een kersttreintje en tubing slide, een glijbaan van 25 meter lang met rubberen banden. Het dorp blijft staan tot en met 5 januari. Tijdens deze periode zullen er heel wat activiteiten plaatsvinden, zoals een kerstbrocantemarkt op het Heldensquare en de Kalkmarkt op 7 december, een kerstmarkt met de gekende totemannenbak van 13 tot en met 15 december en van 20 tot en met 22 december op het Torekesplein en het Mozartplein, het Huis van de Kerstman in het vroegere Suikermuseum, een Après Ski Party op 21 december op de Kalkmarkt, feestshoppen met extra koopzondagen en de nieuwjaarsdrink op zondag 5 januari op de Grote Markt.

Alle info vind je op www.tienen.be.

2. Kerstmarkt in Diest

De kerstmarkt in Diest vindt dit jaar plaats van 13 tot en met 15 december en van 19 tot en met 22 december met ongeveer 70 standhouders met handgemaakte artikelen, cadeautjes en uiteraard ook de traditionele kerstbieren, jenevers en ander lekkers. De kerstman komt langs en er zijn live optredens van Lou Marvin Band, Emily & the 4 stars en lokale koren. Locatie: op en rond de Kaai en de Grote Markt.

Meer info en openingsuren kan je vinden op www.shoppenindiest.be.

3. Winterfeest in Aarschot

Het Winterfeest in het stadscentrum van Aarschot vindt plaats van 13 tot 31 december. Op het programma staan onder meer een wintersmulmarkt met streekproducten op 15 december van 14 tot 20 uur, de derde tractorlichtstoet op 20 december om 19 uur, een Après-X-Mas Party op 25 december om 20 uur en Kinderwinterwonderland op 27 december om 14 uur. Het Huis van de Kerstman opent op 13 december de deuren in Ten Drossaarde, tegenover het stadhuis, en is tot 31 december bijna dagelijks te bezoeken van 11 tot 21 uur. Op 13 december is SIBA loopt Warm, een stadsloop in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel. De handelaars zijn uiteraard ook paraat met een speciale kerstshopping, er zijn ook kerstmarkten in Gijmel en Rillaar, een kerstconcert met Scala met band en strijkorkest en een Nieuwjaarsdrink.

Het volledige aanbod kan je vinden op www.winterfeestaarschot.com.

4. Kerstmarkt in Leuven

De 32ste editie van de Leuvense Kerstmarkt gaat door van woensdag 11 tot en met zondag 22 december. Traditiegetrouw betekent dat weer snuffelen tussen 140 standen op het Ladeuze- en Herbert Hooverplein. Nieuw dit jaar is de selfiehoek en nog meer feeërieke verlichting. De pleinen zullen nog er nog meer sprookjesachtig uitzien dankzij extra fonkelende kerstversiering. Het sparrenbos en de verteltent verhuizen naar een nieuwe locatie op het Herbert Hooverplein. Oh ja, ook de kerstman verhuist dit jaar mee naar het sparrenbos! De warmte en gezelligheid van de après-skihut zal je naar goede gewoonte vinden in Brasserie Rudolf op het Ladeuzeplein. Op de Leuvense kerstmarkt ook geen gebrek aan live optredens. Meer informatie en openingsuren vind je op www.leuvensekerstmarkt.be

5. Jingle bells in Haacht

Gezelligheid gegarandeerd op zondag 22 december van 13.00 tot 20.00 uur, want dan is het aan de kerk van Haacht kerstmarkt. Bezoekers kunnen terecht bij verschillende kraampjes met kerstcadeautjes, hapjes, drankjes en animatie voor de kleinsten. Geniet van kerstshopping bij de lokale centrumwinkels! Volgens de organisatie wordt de kerstmarkt in het centrum van Haacht dit jaar eentje met veel volk, méér traditionele kraampjes, méér optredens en een iets beperkter horeca. Meer informatie en openingsuren vind je op www.kerstmarkthaacht.be

6. Winterpret in Keerbergen

In Keerbergen vindt op zaterdag 7 december de jaarlijkse kerstmarkt van het Handelsverbond HaVeK en de gemeente plaats. Tussen 16 en 1 uur zal het Keerbergse dorpscentrum in een warme kerstsfeer baden. Met tal van kerstkramen van lokale standhouders en eet- en drankstandjes is het sfeervol vertoeven op de Keerbergse kerstmarkt. De allerkleinsten kunnen eerst genieten van de intrede van de kerstman en zijn kerstelfjes. Daarnaast vind je op de Keerbergse kerstmarkt ook een levende kerststal, live optredens en een jeneverkraam. Meer informatie vind je op Facebook.

7. Kerstmarkt op het Flageyplein

Het hoeft niet altijd Winterpret in het centrum te zijn. De overdekte kerstmarkt op het Flageyplein in Elsene is alvast een leuk alternatief. Niet alleen zit je er bij slecht weer lekker droog, achteraf kan je in een van de vele cafés in de buurt iets gaan drinken. Op de markt is een selectie ambachtslui vanuit alle hoeken van België aanwezig. De kerstmarkt biedt daarnaast ook allerlei cadeaus, animaties en eetkraampjes. De markt is open van 6 tot 8 december en de toegang is uiteraard gratis.

8. Vintage Design Market in de Sint-Gorikshallen

Liefhebbers van vintage weten al zeven jaar dat ze op de maandelijkse markt in de Sint-Gorikshallen aan het juiste adres zijn.Op zondag 8 december wordt dat allemaal met een kerstsaus overgoten. De nadruk ligt op duurzame en groen producten. Meer dan 50 boetieks bieden er alles van verlichting over handtassen en bloemen tot uiteraard kleren en juwelen. De organisatie voorziet een hapje en een drankje en er is natuurlijk muziek. Alle info op het Facebook-event.

9. Overdekte ijspiste in Halle

Het Stationsplein in Halle wordt vanaf 12 december omgetoverd tot één grote overdekte ijspiste. Schaatsers kunnen rondjes draaien op een piste van wel 800 vierkante meter groot. De schaatsbaan is zo één van de grootste overdekte pistes van het land tijdens de eindejaarsperiode. Organisator Halle Events pakt uit met thema-avonden maar reserveert de piste op vaste momenten ook voor mensen met een beperking. Wie wil kan zelfs deelnemen aan een schaatsinitiatie en voor wie het allemaal wat rustiger mag is er naast de piste een gezellige Kerstkroeg waar bezoekers wat kunnen drinken. Ook daar is er regelmatig extra animatie. De piste is open van 12 december tot 12 januari. Alle info op www.halleschaatst.be.

10. Vernieuwde Kerstmarkt in Tollembeek

Plaatselijke verenigingen als Chiro Albatros, Zonnelied, het Kermiscomité en Puur Passie organiseren samen de vernieuwde Kerstmarkt Christmas@Tollembeek aan de Hernestraat op de parking waar het standbeeld van Urbanus staat. Alles vindt plaats op zaterdag 7 december en vzw Tholobecca 1148 wil er de gezelligste kerstmarkt van het Pajottenland van maken. Balletgroep Fenix treedt op maar ook Amicato en leerlingen van de muziekacademies uit de buurt. En natuurlijk worden er ook typische kerstdrankjes geserveerd om het warm te krijgen.

11. Kerstmarkt op Zonnestraal in Lennik

In Lennik vindt de grootste kerstmarkt van het dorp plaats op de campus van Zonnestraal, een organisatie die mensen met een beperking begeleidt. Wie op zoek is naar een origineel geschenkje moet op zondag 8 december zeker eens binnenstappen tussen 12 uur en 17 uur want ook cadeautjes gemaakt door de bewoners worden er verkocht. Er wordt glühwein en warme choco geserveerd maar ook verse wafels, hotdogs en ander lekkers. De campus van Zonnestraal is gevestigd op de Kroonstraat in Lennik. Met de kerstmarkt wordt geld ingezameld voor het goede doel via acties voor de Warmste Week.

12. Authentieke kerstmarkt rond abdij in Grimbergen

De kerstmarkt van Grimbergen is op 7 en 8 december aan haar 32ste editie toe. Voor inwoners van Grimbergen en omstreken is het een vaste waarde, maar ook als je wat verder woont is deze authentieke kerstmarkt met zijn tachtig stalletjes een aanrader. Er is heel wat animatie voorzien rond de abdij van Grimbergen. Zo geven onder meer dansschool Neoluna, Zakdoek, en de Nederlandstalige coverband ‘Ontpopt’ het beste van zichzelf. Ook Carving Cis, de houtkunstenaar met kettingzaag die we eerder aan het werk zagen in Belgium’s Got Talent, komt langs. Fans van vuurwerk kunnen zich voor de laatste keer vergapen aan een spetterende muzikale vuurwerkshow op zondagavond. Vanaf volgend wordt er een diervriendelijk alternatief voorzien.