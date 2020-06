Het Slagershof laat niets aan het toeval over: “Plexischermen, bredere gangen, peper en zout in papieren hulsjes, reservatie,... Veiligheid voor alles!” Vanessa Dekeyzer

04 juni 2020

11u30 119 Tienen Roger en zijn zoon Jurgen Ceunen staan te popelen om het Slagershof weer te openen. Ze namen weken geleden al maatregelen om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. “Ons moto is: veiligheid voor alles.”

Het Slagershof is al 22 jaar een begrip in Tienen. Oprichter Roger zit maar liefst 40 jaar in de horeca, maar zoiets als de coronacrisis heeft hij nog nooit meegemaakt. “De lockdown kwam toch wel hard aan, want wij zijn normaal zeven dagen op zeven open. Het Slagershof is niet alleen mijn werk, maar ook mijn leven. Maar ik ben meteen na de verplichte sluiting opzoekingen gaan doen naar hoe we veilig zouden kunnen heropenen, want de veiligheid van de klanten en het personeel liggen me zeer nauw aan het hart.”

Roger spaarde geld noch moeite om zijn zaak ‘coronaproof’ te maken. “Tussen elke tafel in de zaak hebben we plexischermen van twee meter hoog en anderhalve meter breed geplaatst. De gangen werden breder gemaakt, zodat je uiteraard ook minder tafels kunt plaatsen. We werken op reservatie. Dat kan telefonisch en als er nog plaats is, ook aan de inkom. We respecteren bubbels van twee of vier personen, noteren bij elke tafel de datum, het uur, het aantal personen, een contactpersoon en een telefoonnummer. De klant moet ook zelf neerschrijven dat zijn of haar gezondheidstoestand goed is. Bij twijfel wordt deze geweigerd.”

Geplastificeerde kaart

De menukaart van het Slagershof is vervangen door een geplastificeerde kaart die na elke handeling kan gereinigd worden. Zout en peper staan in voorverpakte papieren hulsjes op tafel. “We gebruiken papieren wegwerpservetten en serveren brood in papieren zakjes in plaats van in mandjes. De obers dragen steeds een mondmasker of een face shield en ook in de keuken is een mondmasker verplicht. Elke kok houdt zich aan zijn kant”, zegt Jurgen. Leveranciers mogen niet meer in de zaak komen. “De waren mogen buiten afgezet worden of in de daartoe voorziene container. Uiteraard wordt er overal handgel voorzien. Dat spreekt voor zich.”

Wij hebben een hondstrouw publiek en wanneer dat ziet dat alles hier tip top geregeld is wat betreft veiligheid, denk ik dat we snel weer volk over de vloer zullen krijgen. De mensen hebben tenslotte nood aan wat sociaal contact en het luisterend oor van de cafébaas Uitbater Roger Ceunen

Hondstrouw publiek

Al deze maatregelen en ingrepen vragen een grote investering. “We spreken toch van meer dan 10.000 euro”, zegt Roger. “Dat is veel geld, zeker gezien de verliezen van de voorbije maanden. Zo betalen wij hier 3.500 euro huur. De premie van 4.000 euro is dus een pleister op de wonde, als je nog eens de andere doorlopende kosten telt. Maar goed, we zijn al blij dat we de zaak weer mogen openen. Het is natuurlijk afwachten of de klanten zullen terugkomen. Maar ik denk het wel. Wij hebben een hondstrouw publiek en wanneer dat ziet dat alles hier tip top geregeld is wat betreft veiligheid, denk ik dat we snel weer volk over de vloer zullen krijgen. De mensen hebben tenslotte nood aan wat sociaal contact en het luisterend oor van de cafébaas.”