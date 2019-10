Het rapport voor het station van Tienen Treinreizigers leggen de grootste pijnpunten bloot Vanessa Dekeyzer

11 oktober 2019

09u00 0 Tienen Wie met de trein het station van Tienen binnenrijdt, kan wel eens de wenkbrauwen fronsen. Het stationsgebouw, een van de oudste in Vlaanderen, ziet er dan ook niet bepaald hedendaags meer uit. “Een stad als Tienen onwaardig”, klinkt het bij veel inwoners. En niet alleen het stationsgebouw, maar ook de omgeving zorgen voor ergernis bij de Tienenaar. Aan de hand van enkele getuigenissen van dagelijkse pendelaars maakten wij een lijst op van grootste ergernissen.

1. Het stationsgebouw zelf

“Het ziet eruit alsof het al jaren verlaten is. De elektrische leidingen hangen gewoon bloot aan de muren. Een station is toch het visitekaartje voor een stad! Dit geeft alvast geen goede eerste indruk.”

2. De betalende stationsparking

Sinds september moet je betalen om op de parking van het station te mogen staan. Op de parking achteraan het station (P1) spendeer je 362 euro, op de parking vooraan (P2) 321,60 euro per jaar. “Dat is toch schandalig duur! En dat voor een station, waar volop werken aan de gang zijn. Misschien had men beter gewacht tot na die werken en na de renovatie van het stationsgebouw om de parking betalend te maken.”

3. De aanhoudende werken op perron 4

“Door de werken moet je een heel eind wandelen voor je perron 4 bereikt. De toegang is volledig afgesloten, dus wanneer je vooraan op de stationsparking geparkeerd staat, moet je eerst tot aan het station wandelen, vervolgens de trappen onder de sporen nemen en zo over de parking aan de achterzijde nog een heel eind wandelen om op perron 4 te geraken. Dat is wel vrij lastig en kost je telkens een kwartier extra tijd.”

4. Het verlaten van de parking ’s avonds

“Dat is soms een nachtmerrie! Je staat er gemiddeld zo’n tien minuten aan te schuiven voor je de rotonde van de Grijpen bereikt. Sinds de slagbomen op de parking er zijn, gaat het wel, raar maar waar, opmerkelijk vlotter.”

5. Geen beschutting

“Er zijn onvoldoende schuilhokjes op het perron van spoor 4. Spoor 3 wordt niet meer gebruikt en daar staan schuilhokjes voor niets. Spoor 1 is vooral voor de mensen die van Brussel toekomen en zelden voor mensen die er op een trein staan te wachten, maar daar staan ook redelijk wat schuilhokjes.”

6. Onvoldoende fietsenstalling

“Enkele weken geleden begon de NMBS wel vol goede moed aan de bouw van overdekte fietsenstallingen, maar na enkele dagen al vielen de werken stil. Het resultaat: enkele fietsenrekken met constructie, maar zonder dak. Er is ook al lang sprake van een fietspunt in het oude Postgebouw naast het station. Of die plannen nog opgepikt worden, is niet duidelijk. Intussen blijft het Postgebouw verder aftakelen. Ramen zijn ingeslagen en muren zijn beklad met graffiti.”

7. Het plein voor het station

“Je mist hier toch enige beleving. Gelukkig staat Frank Geurts er met zijn foodtruck Foo nog. Elke dag in weer en wind staat hij klaar met een leuke babbel voor iedereen en een lekker tasje koffie.”

8. Wc gesloten

Voor wie dringend naar het toilet moet, biedt het wc aan het station niet meteen soelaas. “Je kan wel toegang krijgen wanneer je aan het loket de sleutel gaat vragen, maar de lokettenzaal is maar beperkt open. En als je de sleutel krijgt, kom je terecht in een vies toilet. Elders houdt een wc-man of wc-vrouw de stationstoiletten proper.”

9. Afbouw dienstverlening

Sinds 5 augustus zijn de openingsuren van de loketten in het station van Tienen verminderd. “Wanneer de lokettenzaal gesloten is, kan je alleen nog maar tickets kopen aan één automaat in de tunnel onder de sporen (of online). Die automaat is traag en werkt niet altijd. Voor een nieuwe mobib kaart moet je trouwens sowieso aan een loket zijn.”

10. Vertragingen

“Vertragingen zijn één ding, maar je krijgt hier weinig of geen communicatie over. Vaak zijn er ook nog eens te weinig wagons en moet je plaatsnemen in een overvolle trein. En tijdens de piekuren is er zelden een stationschef op het perron waardoor de controleur niet altijd kan zien of iedereen is kunnen op-of afstappen zodat de deuren sluiten terwijl er nog reizigers af willen stappen. De stationschef zou dit mee in de gaten kunnen houden.”

Veel blabla, weinig boemboem

In juni 2011 zag het er nochtans heel veelbelovend uit voor het station en haar omgeving. Het masterplan werd met veel toeters en bellen voorgesteld aan de bevolking. Het station zou in een park komen te liggen en er zou ruimte komen voor woningen, kantoren en toegankelijke groene ruimten, net als voor een parkeergebouw voor 1.650 wagens. Vandaag blijft er van deze plannen bijna niets overeind. Al maakte de NMBS in juli 2017 dan toch bekend dat het voorstel voor de renovatie van het Tiense stationsgebouw en voor de bouw en de afwerking van de nieuwe onderdoorgangen en perrons werd goedgekeurd, goed voor 10 miljoen euro. De werken zouden in 2019 en tegen eind 2020 klaar zijn. Maar de renovatie van het station is alweer opgeschoven naar 2023.

“Dit is Tienen onwaardig”

“Het station van Tienen is één van de oudste stations van België, jammer genoeg ziet het er ook zo uit”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “De NMBS is gelukkig plannen aan het maken voor de renovatie van het stationsgebouw. Er was een bouwvergunning ingediend, maar momenteel worden de plannen aangepast. Zo komt er bijvoorbeeld geen tunnel met lift op het plein, maar wel een hellend vlak naar de doorgang onder de perrons. In het gebouw zelf is verder plaats voor een lokettenzaal, maar ook voor sanitair en horeca. De investeringen staan op de planning voor 2023. Deze investering is meer dan broodnodig, daar herinneren we op regelmatige basis alle partijen aan. De toestand van dit gebouw is Tienen onwaardig!”

“De vernieuwing van het station van Tienen is een groot project, waarbij we voorrang geven aan de vernieuwing van de perrons”

“Samen met Infrabel werken we momenteel aan de afwerking van perrons 1 en 4”, zegt Dimitri Temmerman, woordvoerder NMBS. “Op het vernieuwde perron 1 worden dit jaar nog twee schuilhuisjes geplaatst. Perron 4 wordt in januari 2020 opnieuw in dienst genomen. Er zullen dan ook vier nieuwe schuilhuisjes staan. Dit perron krijgt twee toegangen zodat reizigers het perron kunnen bereiken vanaf de parking en vanaf de bestaande onderdoorgang. De perrons 2 en 3 worden in een latere fase aangepakt, daarna volgt het stationsgebouw. Waarom wachten met het stationsgebouw? De vernieuwing van het station van Tienen is een groot project, waarbij we voorrang geven aan de vernieuwing van de perrons. Dit maakt het station niet alleen comfortabeler voor de reiziger, doordat elk perron via een helling bereikbaar zal zijn, wordt het station ook toegankelijker voor minder mobiele reizigers of voor reizigers met zware bagage of met een kinderwagen. Tenslotte werken we verder aan de uitbreiding van de fietsenstalling met bijna 400 plaatsen. De helft van die extra plaatsen is er al eind augustus. De overige plaatsen komen er de komende weken aan.”