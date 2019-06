Het gaat volop zomeren in het Oud College VDT

20 juni 2019

16u51 7 Tienen Het Oud College Tienen start op vrijdag 28 juni vanaf 18 uur zijn zomerprogrammatie onder de titel ‘Collège Botanique’ met DJ Bobby Ewing en Liebenskind, Ilse Liebens. “De hele zomer door zullen er op vrijdag afterworkparties plaatsvinden”, kondigt David Titeca trots aan.

Op 15 maart opende het Oude College de deuren. In de gebouwen van de voormalige school huizen sindsdien tal van pop-ups. “Een aantal shops heeft intussen een stek in de stad gevonden of bereidt zich voor op een vaste locatie”, zegt David Titeca. “Tot eind augustus 2020 kan het project verder gezet worden. Daarna maakt de site plaats voor een bouwproject.”

Collège Botanique

Vorige zomer werd er op de speelplaats een grootse College Beach Bar opgesteld. Maar die komt dit jaar niet terug. “We pakken wel uit met een mooi zomerprogramma onder de naam ‘Collège Botanique’. Het stukje ‘Collège’ is voor de hand liggend, ‘Botanique’ verwijst naar de groene aankleding van de speelplaats, aangevuld met een groot dambord, twister, petanquebaan, gezellige hoekjes en groot terras met niet-alledaagse dranken”, aldus David.

Vrijdag vindt de eerste editie van Friday Fever Afterwork plaats. De laatste is gepland op vrijdag 30 augustus. Vanaf 18 tot 22 worden dj’s van verschillende pluimage geprogrammeerd. Vanaf 19 uur wordt er iedere zaterdag getrakteerd op een jazz concert, jamming en dj’s die hun mix door een jazz-saus halen. Zondagen worden bewust opengehouden zodat eventuele initiatieven een ruimte aangeboden kunnen krijgen. Het Oud College Tienen is ook dit jaar gratis toegankelijk.