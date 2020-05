Heropstart markten vanaf dinsdag 19 mei: verkopers van voeding en plantgoed toegelaten Kristien Bollen

15 mei 2020

14u16 18 Tienen In navolging van de versoepelingsmaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, worden de openbare markten in Tienen opnieuw opgestart vanaf dinsdag 19 mei. In een eerste fase zijn enkel voedingskramen en bloemen- en plantenverkopers toegelaten.

De dinsdagmarkt in Tienen zal vanaf dinsdag 19 mei weer opstarten. Omdat het aantal kramen beperkt moet worden tot 50, zullen er in een eerste fase enkel voedingskramen en bloemen- en plantenverkopers toegelaten worden. Dit geldt ook voor de vrijdagmarkt en de zondagsmarkt, die respectievelijk heropstarten op 22 en 24 mei. Losse marktkramers worden op geen van de drie markten toegelaten. Tijdens de zondagsmarkt is er ook geen rommelmarkt.

Alternatief marktparcours

Voor de dinsdagmarkt is er een alternatief marktparcours uitgestippeld via de Minderbroedersstraat, het Torsinplein, de Meendijkstraat, de ventweg ter hoogte van het appartementencomplex aan het Vrijetijdscentrum en een gedeelte van het Sint-Jorisplein (inclusief het betalen gedeelte ter hoogte van de Spar). Op deze locaties geldt een parkeer- en rijverbod van 5 tot 14 uur. De Grote Markt, de Peperstraat en de Nieuwstraat zullen niet ingenomen worden omdat er momenteel nutswerken op de Grote Markt en in de Peperstraat uitgevoerd worden in het kader van de heraanleg van de Grote Markt.

Overige markten

De vrijdagmarkt zal plaatsvinden op haar normale locatie op het ceremoniële gedeelte van de Grote Markt. De zondagsmarkt neemt een gedeelte van het Sint-Jorisplein in.

Voor de drie markten is er een circulatieplan uitgestippeld en worden de nodige affiches met richtlijnen voor de marktbezoekers uitgehangen. De controle op de naleving zal gebeuren door de politie, gemeenschapswachten en marktleiding. Het dragen van een mondmasker is verplicht voor de marktkramers en wordt sterk aanbevolen voor de bezoekers.