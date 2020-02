Herinrichting kruispunt Potterijstraat en Moespikstraat Kristien Bollen

25 februari 2020

18u49 3

De gemeenteraad keurde de heraanleg van het kruispunt van de Potterijstraat met de Moespikstraat goed. De rood-witte blokken op het kruispunt van de Potterijstraat met de Moespikstraat worden verwijderd. Er wordt een verdrijvingsvlak aangebracht op de hoek van het kruispunt tussen het laatste parkeervak in de Moespikstraat en de Potterijstraat. In de Potterijstraat wordt er vanaf het kruispunt in de richting van de Getestraat een fietssuggestiestrook aangebracht tot het volgende kruispunt.

Het verkeersbord C1 (verboden richting voor iedere bestuurder) t.h.v. de spoorwegbrug aan de kant van de Moespikstraat wordt verplaatst tot aan de rand van het trottoir.

Verder wordt onder de spoorwegbrug in de Potterijstraat aan beide zijden van de rijweg een gele onderbroken streep aangebracht om duidelijker te maken dat er onder de brug parkeren verboden is. Aan de kant van de woningen met even huisnummers wordt een parkeervak aangebracht tussen de uitrit van nr. 110 en de spoorwegbrug, vijf meter voorbij de uitrit van nr. 110.