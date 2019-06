Helpers voor Suikerrock zijn nog steeds welkom vdt

19 juni 2019

12u02 6 Tienen Suikerrock is altijd op zoek naar goede vrijwilligers voor de festivaldagen op 26, 27 en 28 juli, maar ook voor de opbouw en demontage vanaf woensdag 17 juli tot en met woensdag 30 juli. “En wanneer je extra gemotiveerd bent, kan je zelfs nog aan de voorbereidingen van het festival meewerken”, klinkt het bij de organisatie.

“Suikerrock zou geen 33 jaar bestaan zonder de honderden vrijwilligers die zich ieder jaar inzetten”, zegt Walter Kestens. “Elk jaar zijn er wel enkele die afvallen en die willen we dan graag versterken met nieuw bloed. We willen er zo ook voor zorgen dat we het belangrijkste, sterkste en leukste burgerinitiatief van onze stad blijven. Ik weet zeker dat er ook dit jaar weer talloze vriendschappen gekneed worden.”

Suikerrock zit wat betreft het aantal vrijwilligers op schema. “We merken dat de laatste jaren meer jonge mensen zich als vrijwilligers aanbieden, wat aangeeft dat de betrokkenheid van de jonge generatie erg groot is, net zoals dat vroeger was”, aldus Kestens. “Er is dus geen reden om het geloof in jonge gasten te verliezen, integendeel. Momenteel is 90 procent van de vrijwilligersposten ingevuld. In totaal zullen we met 500 zijn, aangevuld met een 400-tal externen uit onder meer verenigingen, Rode Kruis, hulpdiensten en techneuten. Dus tijdens het festival vormen we samen een team van rond de duizend personen!”

Als je zin hebt om mee te werken op Suikerrock, kan je een email sturen naar medewerkers@suikerrock.be met daarin jouw persoonlijke gegevens, jouw interesses en kennis of opleiding en de dagen waarop je kan meewerken.