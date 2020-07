Heldenbar is klaar voor de zomer Kristien Bollen

02 juli 2020

16u35 0 Tienen De coronacrisis strooide een tijd lang roet in het eten, maar vanaf zaterdag 4 juli opent de Heldenbar op Heldenland dan toch de deuren. Tot en met zondag 27 september baten 13 verenigingen de bar uit en kan er gezellig gebubbeld worden.

De Heldenbar is een hippe locatie met zicht op de groene graszoden van het Steentjesplein en op Heldenland. De bar werd in dezelfde leuke, duurzame stijl van de speeltuin opgetrokken. Je kan er de hele zomer lang genieten in het zomerzonnetje, koel drankje in de hand, kindjes in de speeltuin ...

De Heldenbar is van zaterdag 4 juli tot en met zondag 27 september sowieso open op woensdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 18.00 uur. De uitbating gebeurt door de Tiense verenigingen, die zich eind juni hiervoor kandidaat konden stellen. Op die manier kunnen ze een centje bijverdienen en als vereniging een nieuw publiek aanspreken.

In het kader van de coronacrisis past de Heldenbar uiteraard de nodige veiligheidsmaatregelen toe. De richtlijnen worden ter plaatse uitgehangen. Dit jaar worden er daarom ook geen extra activiteiten georganiseerd.