Heisa rond spot met Hubert Daenen rendeert voor De Gouden Schaar: 2.000 online bezoekers Vanessa Dekeyzer

12 maart 2020

17u19 0 Tienen Vorige week ontstond heel wat heisa bij de lancering van een spot van de herenkledingzaak De Gouden Schaar, waar Hubert Damen als ‘Witse’ in meespeelde. Intussen lanceerde de kledingzaak een subtiel aangepaste, nieuwe versie.

Televisiehuis VRT vroeg de winkel om de spot offline te halen, omdat ze het niet geoorloofd vonden om de naam van een personage uit een succesvolle reeks van hen te gebruiken in een commercial. Nadat ook andere organisaties al door de VRT op de vingers waren getikt voor gelijkaardige voorvallen, haalde De Gouden Schaar de nationale pers met deze spot. Iets wat zaakvoerder Bart Debbaut helemaal niet onprettig vond.

Vandaag presenteert de winkel een subtiel aangepaste versie van de spot, te bekijken op de website van de winkel. In plaats van ‘ze hebben me nog eens gevraagd om in de huid te kruipen van Witse’ zegt Hubert Damen nu ‘ze hebben me nog eens gevraagd om in de huid van een of andere gekke commissaris te kruipen’. Subtiel, maar voorlopig blijft een verdere reactie van de VRT uit.

Meer dan 2.000 mensen vonden in enkele dagen tijd de weg naar onze website Bart Debbaut, zaakvoerder van De Gouden Schaar

Turbulente week

Wat Bart betreft, is hiermee een orgelpunt gezet achter een turbulente week. “De hele heisa leverde ons heel wat naamsbekendheid en extra aandacht op”, vertelt hij. “Meer dan 2.000 mensen vonden in enkele dagen tijd de weg naar onze website, waar we het normaal moeten stellen met enkele tientallen bezoekers per dag. Een leuk neveneffect, maar de essentie was en is toch vooral onze nieuwe spot lanceren, nadat we een jaar van de regionale tv-zender verdwenen waren. Als het coronavirus nu niet te veel roet in het eten gooit, maken we ons op voor een druk en leuk seizoen. Onze lente- en zomercollectie ligt nu in de winkel. Of om het met de woorden van Hubert Damen te zeggen: misdadig mooie mannenmode."

Hubert Damen zou op woensdag 1 april naar Tienen komen samen met Jan Michiels voor een concert Klassiek in de Kapel, maar dat is geannuleerd wegens het coronavirus. Aangekochte tickets voor dit concert kunnen bij De Gouden Schaar omgeruild of terugbetaald worden.