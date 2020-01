Heel wat te doen voor Tiense jeugd tijdens Krokusvakantie Kristien Bollen

16 januari 2020

18u04 0 Tienen De vrijetijdsdiensten voelen het kriebelen en zorgen ook deze krokusvakantie weer voor een goedgevuld programma. Sportkampen en de Heldenstieldag gaan de strijd aan met bankhangen en blauwe smartphone- en tabletschermpjes.

Een vaste waarde tijdens de schoolvakanties zijn de sportkampen van de sportdienst voor kinderen vanaf 4 jaar. Van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari vinden deze plaats in het sportcentrum Houtemveld. Voor de jongste sportertjes is er de kleuterclub en het kleuterzwemmen. Superleuk voor tieners zijn de omnisportkampen met onder meer lasershooten en ‘Innogames’. Daarnaast zijn er nog de bestsellers zoals dans, toestelturnen, zwemmen en skeeleren.

Op vrijdag 28 februari kunnen kinderen tussen 7 en 12 jaar in de huid kruipen van hun professionele helden tijdens de Heldenstieldag. Brandjes blussen bij de brandweer, gewonde dieren verzorgen bij een dierenarts, het geheime recept ontfutselen van een echte chef-kok, het verkeer regelen bij de lokale politie ... Het staat allemaal op het programma. De natuur induiken kan tijdens een beversafari. Fashionista’s en Alberto Vermicelli’s in spé leren de stiel van hoedenmaker en kapper. Ook aan de muzikale talentjes wordt gedacht met een bezoek aan de muziekwinkel. En er valt nog meer te beleven! De activiteiten worden georganiseerd door de jeugddienst en zijn gratis.

Een volledig overzicht van het aanbod van de krokussportkampen en de Heldenstieldag is terug te vinden op www.tienen.be/krokusaanbod. Inschrijven kan vanaf dinsdag 28 januari om 18.00 uur via dezelfde website of bij de betrokken diensten.