HAP Foodtruckfestival strijkt neer in Tienen. Wij gingen voorproeven Vanessa Dekeyzer/Kristien Bollen

12 juli 2019

20u42 0 Tienen Het HAP Foodtruck Festival strijkt dit weekend voor de vierde keer neer in Tienen. Na de succesvolle edities in het stadspark, is het Vianderdomein dit keer het decor voor het eetfestijn. Vandaag deden de ruim 20 trucks voor het eerst de luifels open en wij gingen al eens voorproeven: van voorgerecht tot dessert.

1. Nacho Chicken Cheese Deluxe (8,75 euro)

De Mexican Food Bar uit Diest serveert verschillende soorten nacho’s. Wij kiezen voor die met pepers, koriander, kip en kaassaus. De kaassaus smaakt nogal flets en wordt meteen over de nacho’s ‘gedropt’, waardoor de chips al snel minder krokant worden. De koriander is nergens te bespeuren. En misschien is het beter om hier gewone nacho’s te serveren, in plaats van de gekruide.

2,5 op 5

2. Pesto Pollo (7,50 euro)

De nieuwe pastabeker van de gekende Pepe Rosso uit ons eigenste Hageland met een zachte roomsaus, kip, ui en pesto, gegarneerd met rucola en Parmezaanse kaas. Dat klinkt als muziek in de oren. De smaken zitten zeker goed, maar van ons mag er gerust wat meer kip in de beker zitten. Verder is de bediening door dit vriendelijk koppel op en top en voor ons blijven de Pepe Rosso en Carbonara de lekkerste. Voor wie geen vlees lust, is er ook een vegetarische beker.

3,5 op 5

3. De Belgische Burger (8,75 euro)

Op dit foodtruckfestival staan er heel veel Nederlandse standhouders, zo ook De Burgerlijke Stand. De Belgische Burger blijkt geïnspireerd door Manneke Pis en bestaat uit een halve braadworst, hamburger, versgebakken ajuin, mayonaise en curry. Het klinkt lekker, maar het smaakt werkelijk naar niets. We krijgen een amper gebakken burger geserveerd, met een dikke kwak mayonaise en de ajuin blijkt ook al niet gebakken. De burger belandde meteen in de vuilbak.

0,5 op 5 (voor het Belgisch vlagje op de burger)

4. Ambachtelijke kroketjes (6,25 euro)

Just Say Cheese is een Nederlandse foodtruck die werkt met verse kazen. We kiezen voor de drie ambachtelijke kroketjes met oude kaas, geitenkaas en rucola. De kroketjes worden gereserveerd met een mosterd-dillesaus. Dit is een meevaller. De kroketjes zijn smaakvol en krokant. Het sausje past vooral met de geitenkaaskroket. Een aanrader!

4 op 5

5. Barbeque met pork (8,75)

Wie voorbij de Authentic Armenian Barbecue loopt, krijgt al snel het water in de mond van de heerlijke geuren en de smaakvol uitziende stukken vlees op de barbecue. We krijgen een mooi bordje van vier dikke stukken vlees met wat tomatensaus en brood aangeboden. Het vlees is sappig en goed gegaard. Misschien is het wat onhandig om zo’n grote brokken vlees te serveren met alleen een vork, maar we hebben handen gekregen, dus so what. De saus is wel wat flets en biedt niet meteen een meerwaarde.

4 op 5

6. Thai Red Chicken Curry (8,1 euro)

De verrassing van dit festival vinden wij de Streetfood Made by Belgium van Mi uit Ranst. Dit is een vierdelig concept, dat in Tienen zowel Amerikaanse als Aziatische hapjes serveert. De Italiaanse en Mexicaanse truck werden achterwege gelaten. We kiezen voor de Aziatische keuken, die naar Belgische ‘norm’ niet heel pikant is. Op de toog staat wel een busje Spiracha voor wie het wat pittiger wil.

4,5 op 5

7. Gepofte aardappel Griekse Zoet (7,5 euro)

De naam Plan Ann wakkert onze nieuwsgierigheid al aan. Gepofte aardappelen zijn ook niet meteen een evidentie op een foodtruckfestival. Ann heeft eerst research gedaan en vervolgens een origineel concept gelanceerd. Wij vinden het alvast zeer geslaagd. De populairste is de Mexicaanse versie, maar wij kiezen voor Ann’s favoriet: de Griekste Zoet, met feta, olijven, rode ui en tomaat.

4 op 5

8. Bubble Waffle (7,5 euro)

Als dessert kiezen we voor iets bijzonders: de Bubble Wafle uit Sint-Niklaas. De uitbater heeft ook een Bubble Waffle Café in Antwerpen. Het concept komt overgewaaid uit Hong Kong. Drie minuten wachten en we krijgen een beker met een grote Bubble Wafel, met poedersuiker, een zelfgemaakte chocoladesaus, een bol vanille-ijs en nog wat krokante toppings overhandigd door een bijzonder vriendelijke bediening. Een mooie afsluiter van dit festival.

4 op 5