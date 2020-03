Handgel van Tiense Suiker wordt gratis verdeeld door Tiens transportbedrijf Engelbosch Vanessa Dekeyzer

27 maart 2020

16u23 0 Tienen Vervoer Engelbosch is vrijdag gestart met de bedeling van de desinfecterende handgel, die Tiense Suiker sinds begin deze week is beginnen maken op basis van ethanol uit tarwe en bieten. Alle Tiense zorginstellingen mochten een levering ontvangen.

Een mooie vorm van samenwerking is ontstaan in Tienen. Tiense Suiker besliste om de zelf geproduceerde desinfecterende gel gratis aan te leveren aan zorginstellingen. Het Tiense transportbedrijf Vervoer Engelbosch besloot daarop om eveneens gratis voor de verdeling ervan te zorgen. “Dit is een kleine bijdrage voor de maatschappij”, zegt zaakvoerder Michel Engelbosch.

En ook het Tiense maatwerkbedrijf Blankedale deed haar duit in het zakje door de gel in flesjes van 200 milliliter te gieten. De flesjes worden onder meer afgeleverd in Huis in de Stad, Stichting Delacroix, RZ Tienen, Begeleid Wonen, AZ Diest, Sint-Trudo Sint-Truiden, de gemeentebesturen van Tienen, Hoegaarden, Linter, Landen, Zoutleeuw, Boutersem, Glabbeek, Kortenaken en Geetbets. “Daar kunnen zeker nog organisaties bijkomen. Waar het nodig is, zullen we gaan leveren”, besluit Michel.