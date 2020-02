Handelaars willen vrij parkeren als compensatie voor onbereikbare garages tijdens werken Kristien Bollen

27 februari 2020

13u29 0 Tienen De gebroeders Danny en Ronny Puyneers runnen een winkel in de Leuvensestraat. Zelf wonen ze niet in het centrum en huren hiervoor dus een garagebox in de Dokter J. Geensstraat. Binnenkort starten nutswerken voor de heraanleg van de Grote Markt en hiervoor zal het kruispunt van de Grote Markt en de Leuvensestraat alsook een gedeelte van de Dokter J. Geensstraat afgesloten worden voor alle verkeer. Hierdoor worden tientallen garageboxen en staanplaatsen tijdelijk onbruikbaar. “Laat die mensen toch vrij parkeren, bijvoorbeeld op de Kazerneparking”, klinkt het bij de broers.

Van 3 tot en met 17 maart zijn de geplande werken voorzien. Tientallen mensen kunnen dan geen gebruik maken van hun garage. “De betrokken inwoner of handelaar moet in zulke situatie dan maar, tegen geldende tarieven, elders in de straat parkeren. Niettemin moet deze personen dan ook gelijktijdig betalen voor hun garage die niet kan worden gebruikt wegens werken”, zeggen de broers.

Niet praktisch

“Als handelaar, die niet op het adres woont waar een blauwe zone of betalend parkeren is, kan je al geen bewonersparkeerkaart aanvragen (en kopen). Zo een bewonersparkeerkaart betaal je bovendien ook nog eens voor een heel jaar. Bewoners uit de straat die een garage huren kunnen geen bewonersparkeerkaart aanvragen voor twee weken. Parkeer en betaal je in een betaalzone, dat is dan slechts mogelijk voor twee of vier uur. Net hetzelfde als je wat verderop zou parkeren in een blauwe zone, dan moet je ook nog regelmatig de deur uit om je schijf te herleggen. Niet altijd even praktisch voor de bewoners of handelaar. Enkele minuten niet betaald of je schijf niet juist en je hebt een boete. Die bedraagt al 30 euro”, zegt Danny Puyneers.

Betalen én voor een onbereikbare garage én voor een plaats op straat is gewoon niet fair, en met deze kleine geste kan de stad alvast eens positief uit de hoek komen inzake mobiliteit en ondersteuning van de handel Danny Puyneers

“Het lijkt mij billijk dat indien een garage onbereikbaar wordt door werken, dat de betrokken inwoner of handelaar voor de duur van de werken vrij (gratis) kan parkeren elders op straat in de buurt. Betalen én voor een onbereikbare garage én voor een plaats op straat is gewoon niet fair, en met deze kleine geste kan de stad alvast eens positief uit de hoek komen inzake mobiliteit en ondersteuning van de handel”, stelt handelaar Ronny Puyneers.

Onhaalbaar

“We hebben dit al eens besproken op het schepencollege”, reageert Tom Roovers (Groen), schepen van infrastructuur. “In het verleden hebben we dit nooit toegepast zoals bij de werken op de Vesten en de Hoveniersstraat. We hanteren ook het principe van gelijkheid. De bewoners van de Vesten hebben bijvoorbeeld veel langer hinder gehad en hun garage niet kunnen gebruiken, dan kunnen we nu niet plots in het centrum wel een compensatie gaan toepassen. De werken die er binnenkort gaan plaatsvinden zijn in opdracht van een nutsmaatschappij en niet in opdracht van de stad. Eigenlijk is dit niet haalbaar, er zijn wel heel regelmatig werken, al dan niet door de stad. Praktisch lukt zoiets gewoon niet.”